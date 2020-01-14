Seren Serengil Yeşilçam oyuncusuna benzedi! İşte imaj değiştiren Seren Serengil'in son hali...
Yaşar İpek ile problemli boşanma süreci geçiren ve bebeğini düşüren Seren Serengil son haliyle herkesi şaşırttı. İmaj değişikliği yapan Seren Serengil'in yeni hali Yeşilçam oyuncusu Harika Avcı'ya benzetildi. İstanbul Havalimanı'nda çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Serengil, "Size iyi haftalar bana iyi yolculuklar" mesajını paylaştı. Serengil'in paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. İşte saç stilini değiştiren Seren Serengil'in son hali...
14.01.2020 11:54
- Son Güncelleme: 14.01.2020 12:07
Seren Serengil yei imajıyla Yeşilçam oyuncusu Harika Avcı'ya benzetildi. Yaşar İpek ile sancılı bir boşanma süreci geçiren Seren Serengil, İstanbul Havalimanı'nda çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. "Size iyi haftalar bana iyi yolculuklar" mesajı ile yaptığı paylaşımı görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. Yeni saç stiliyle dikkat çeken Seren Serengil'i takipçileri, Harika Avcı ile Ahu Tuğba'ya benzetti. İşte Seren Serengil'in son hali...
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