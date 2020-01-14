Seren Serengil Yeşilçam oyuncusuna benzedi! İşte imaj değiştiren Seren Serengil'in son hali...

Seren Serengil yei imajıyla Yeşilçam oyuncusu Harika Avcı'ya benzetildi. Yaşar İpek ile sancılı bir boşanma süreci geçiren Seren Serengil, İstanbul Havalimanı'nda çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. "Size iyi haftalar bana iyi yolculuklar" mesajı ile yaptığı paylaşımı görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. Yeni saç stiliyle dikkat çeken Seren Serengil'i takipçileri, Harika Avcı ile Ahu Tuğba'ya benzetti. İşte Seren Serengil'in son hali...