MasterChef'in Mehmet Şef'i ve kızının fotoğrafı olay oldu! Mehme Şef'in kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

MasterChef programında jüri olan Mehmet Şef, agresifliği ile dikkat çekiyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Sol elinin 3 parmağını kıyma makinesine kaptırmasının ortaya çıkmasıyla gündeme gelen Mehmet Şef, bu kez de ailesiyle dikkat çekti. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Mehmet Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Mehmet Yalçınkaya ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları...

14.01.2020 12:50 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





