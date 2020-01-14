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MasterChef'in Mehmet Şef'i ve kızının fotoğrafı olay oldu! Mehme Şef'in kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

MasterChef programında jüri olan Mehmet Şef, agresifliği ile dikkat çekiyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Sol elinin 3 parmağını kıyma makinesine kaptırmasının ortaya çıkmasıyla gündeme gelen Mehmet Şef, bu kez de ailesiyle dikkat çekti. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Mehmet Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Mehmet Yalçınkaya ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları...

14.01.2020 12:50 - Son Güncelleme:
MasterChef'in Mehmet Şef'i ve kızının fotoğrafı olay oldu! Mehme Şef'in kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

MasterChef'in korkulan ismi Mehmet Şef'in tam adı Mehmet Yalçınkaya. Mehmet Şef yarışmacılara karşı olan sert tavrıyla tanınırken, izleyici tarafından internet dünyasında en çok aranan isimlerden oldu. MasterChef programının merak edilen ismi Mehmet Şef'in kızıyla olan fotoğrafı dikkat çekti.

MasterChef'in Mehmet Şef'i ve kızının fotoğrafı olay oldu! Mehme Şef'in kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Mehmet Şef'in özel hayatını araştıran sevenleri, kızı Sude ile olan fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu. İşte Mehmet Şef ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.

MasterChef'in Mehmet Şef'i ve kızının fotoğrafı olay oldu! Mehme Şef'in kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Mehmet Yalçınkaya ve kızı Sude

MasterChef'in Mehmet Şef'i ve kızının fotoğrafı olay oldu! Mehme Şef'in kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Sude

MasterChef'in Mehmet Şef'i ve kızının fotoğrafı olay oldu! Mehme Şef'in kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Sude

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