Sinem Kobal derin göğüs ve bacak dekolteli saten elbisesiyle olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu'dan takdirlik hareket
Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal, Hazer Amani - Sıla çiftinin nikah sonrası verdiği davete katıldı. Sinem Kobal giydiği elbise ile geceye damga vurdu. Derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil saten bir elbise giyen Sinem Kobal, güzelliği ile göz doldurdu. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti, davetten önce basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, gözler Sinem Kobal'ın üzerindeydi. Kenan İmirzalıoğlu daha sonra ' Sinem'i üşütmeyelim...' diyerek eşi ile birlikte mekana girdi. Selena dizisi ile yıldızı parlayan Sinem Kobal'ın güzelliğini görenler eski halini de bir hayli merak etti.
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, katıldığı Sıla - Hazer Amani çiftinin davetine katılırken görüntülendi. Davet öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift şıklığı ile dikkat çekti. Sinem Kobal'ın üzerindeki derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil saten elbise çok beğenildi.
Kenan İmirzalıoğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan çok küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla konuşma engeli bulunan Ümmü Gülsüm'ün başarısı ile ilgili sorulara da yanıt verdi... "2 saatlik bir çekim oldu. Gülsüm ile iki saat baş başa vakit geçirdik. Gülsüm'ün o cesareti yüreği orada bana çok dokunmuştu sonradan anladım memleketteki herkese dokunmuş. Bu beni çok mutlu etti. O kadar güzel bir insandı ki o kadar güzel enerjili ve tertemiz kalmış bir insandı ki insana kendisini sorgulatıyordu. Karşında bu kadar temiz bir insan var acaba ben nasılım diye hepimizin ruhuna dokundu"