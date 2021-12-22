Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı oldu son haliyle yürekleri dağlamıştı sonunda iflas etti ’organım yok almışlar’

Ünlü sunucu Seren Serengil, zayıflık uğruna bıçak altına yattığından beri sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Dumping sendromuna yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Serengil, adeta ölüm kalım savaşı veriyor. Organları iflas etmek üzere olan ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde sağlığına kavuşmak için yeniden ameliyat masasına yattı. Geçirdiği operasyon sonrası dün "Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlanan Seren Serengil, son sağlık durumunu anlattı.