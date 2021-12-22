Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı oldu son haliyle yürekleri dağlamıştı sonunda iflas etti 'organım yok almışlar'
Zayıflık uğruna birçok kez bıçak altına yatan ve geçirdiği ameliyatların ardından 'Dumping sendromu'na yakalan Serengil, bir süredir adeta ölüm kalım savaşı veriyor. 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil geçtiğimiz cuma günü ameliyata alınmıştı. Öncesinde yayınladığı veda videosu ile gündeme gelen Seren Serengil, önceki gün Söylemezsem Olmaz adlı programa bağlanıp son durumunu anlattı. İşte detaylar...
22.12.2021 10:12
- Son Güncelleme: 22.12.2021 10:12
Ünlü sunucu Seren Serengil, zayıflık uğruna bıçak altına yattığından beri sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Dumping sendromuna yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Serengil, adeta ölüm kalım savaşı veriyor. Organları iflas etmek üzere olan ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde sağlığına kavuşmak için yeniden ameliyat masasına yattı. Geçirdiği operasyon sonrası dün "Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlanan Seren Serengil, son sağlık durumunu anlattı.
Seren Serengil, geçirdiği operasyonun ardından dün "Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlanarak sağlığı hakkında son durumu anlattı.