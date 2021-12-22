Alina Boz tek paylaşımla sosyal medyayı yaktı geçti! Mini elbisesiyle boy gösterdi yorum yağmuruna tutuldu: Şu güzelliğe bakın!
Son olarak atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Mahur karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alina Boz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Vücudunu saran mini elbisesiyle poz veren Boz, duru güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, "Şu güzelliğe bakın", "Sana bayılıyorum", "Harikasın" yorumları yapıldı. İşte Alina Boz'un beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o paylaşımı...
22.12.2021 01:45
- Son Güncelleme: 22.12.2021 01:45
Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteriyle büyük beğeni toplayan Alina Boz, Instagram hesabında yayınladığı son pozla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Alina Boz, vücudunu saran mini elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.