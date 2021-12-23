Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver ablasını solladı geçti güzelliğiyle mest etti! Aslı Enver'in kız kardeşi meğer fenomenmiş
Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Hayat Bilgisi gibi güçlü yapımlarda rol alan bir süredir de herhangi bir dizi ya da filmde yer almayan Aslı Enver, magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Skandal adlı dizisi için hazırlıklarını sürdüren Aslı Enver bu kez kız kardeşi Anıl ile gündemde. Aslı Enver'in kız kardeşi Anıl güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. 10 bini aşkın takipçisiyle dikkat çekenn Anıl Enver'i görenler 'güzellik genetik' demeden edemedi. İşte başta Aslı Enver olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
23.12.2021 09:42
- Son Güncelleme: 23.12.2021 09:44
En son Babil dizisinde rol alan ve Skandal dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Aslı Enver, magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Anıl Enver, güzelliğiyle bakana bir daha baktırdı.
Güzel oyuncunun kız kardeşi Anıl Enver'i görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemedi. İşte başta Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.