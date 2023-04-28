Seren Serengil Tohma'sıyla barıştı ortalığı ateşe tuttu "Bir içinden geçelim şunların eşantiyon onursuz..." Yatak odaklarına kadar her şeyi anlatmıştı

Serengil, Instagram'dan yaptığı ilk paylaşımda "Şu hayatta verebileceğin en cesurca karar kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır'' mesajıyla dikkat çekmişti.

Seren Serengil'in bu paylaşıma eklediği "Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma İsyan ettim ilk defa dün gece Evli iki çocuğuyla kocasını aldatan namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdiğinde bana vermedin dedim" notu ihanet iddialarını da güçlendirmişti.