Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu karda mayo giydi o kareler olay! Sevgilisi Baran Tınaz'dan yeni ayrılmıştı sosyal medya: "Bilerek yapıyor"
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu karda mayo giydi o kareler olay! Sevgilisi Baran Tınaz'dan yeni ayrılmıştı sosyal medyada Deren Talu'nun o pozlarına, "Üşümüyor mu" , "Bilerek yapıyor" , "Üşütecek" "İyice şaşırdı" gibi yorumlar peş peşe geldi. Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, Instagram hesabından yayınladığı footğraflarla sık sıksosyal medya gündeminde yerini alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Baran Tınaz'la ilişkisini noktalayan Deren Talu son olarak karda giydiği mayosuyla dikkat çekti.
30.03.2023 16:21 - Son Güncelleme: 30.03.2023 16:21
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu karda mayo giydi o kareler olay! Sevgilisi Baran Tınaz'dan yeni ayrılmıştı sosyal medyada yorum yağdı.
Baran Tınaz'la aşkını geçtiğimiz günlerde noktalayan Deren Talu Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.