VJ Bülent olarak tanınmıştı... Bülent Çarıkçı'nın son haline bakın! 90’ların ünlü VJ’yi kalp spazmı geçirdi acil ameliyata alındı
VJ Bülent olarak tanınmıştı... Bülent Çarıkçı'nın son haline bakın! 90'ların ünlü VJ'yi kalp spazmı geçirdi acil ameliyata alındı. 90'lı yıllara damga vuran bir isim Bülent Çarıkçı nam-ı diğer VJ Bülent... Televizyondan şarkı isteği yapılan yılların en bilinen yüzlerinden biri olan VJ Bülent,12 yıldır ekranlardan uzak duruyordu. VJ Bülent Edirne de geçirdiği kalp spazmı sonucu acil olarak hastaneye kaldırıldı. Bu haberden sonra VJ Bülent'in son hali de merak konusu oldu.
VJ Bülent olarak tanınmıştı... Bülent Çarıkçı'nın son haline bakın! 90'ların ünlü VJ'yi kalp spazmı geçirdi, acil ameliyata alındı.
Televizyon ekranlarında VJ'lik yapan Bülent Çarıkçı'yı bir de şimdi görün... 90'larda herkesi tanıdığı VJ Bülent şimdilerde emekli hayatı yaşıyor. Herkesi onu Kral TV ile tanımıştı. Uzun yıllar sunuculuk yapan VJ Bülent televizyon macerasına son verdikten sonra İstanbul'dan kaçıp bambaşka bir hayat sürmeye başladı. Meslekten ayrıldıktan sonra sakin bir yaşam sürmeye başladığını dile getiren VJ Bülent, "İstanbul'dan taşındım. Çok mutluyum. Keşke daha önce yapabilseydim.'' demişti.
90'lı yıllarda müzik kanallarından biri aranıp istek şarkı istenir, VJ'lerse sizin adınızı söyleyerek şarkı anonsları yapardı. Kuşkusuz o dönemin en akılda kalan VJ'i Bülent Çarıkçı'ydı. Namıdiğer VJ Bülent, gece yarısı ekrana gelir ve şarkı aralarında şiirler okurdu.
50 yaşındaki VJ Bülent, şimdilerde Edirne ve Selanik arası sakin bir hayat sürüyordu. Hatta hayatını anlatan VJ Bülent, "Anneannemin doğum yeri Selanik'ti, babaannemler Edirne'de… İki yere de gidip geliyorum. Zaten bir günde İstanbul'daki evimi kapattım çıktım. Tüm eşyalarımı arkadaşlarıma dağıttım. Bir tek kedim Madonna'yı aldım. Piyasadan isteyerek ve bilinçli olarak uzaklaştım. 11 yıldır da ekrandan uzağım. Ama hâlâ ekranda olduğumu sanıyorlar. Okuyamadığım kitapları okumaya başladım. İzleyemediğim Filmler vardı, onları izliyorum. Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasının özelliği nedir diye merak ettim. Onu araştırıyorum. Yarım kalmış şeyleri tamamlamaya çalışıyorum." Daha önce iki şarkı çıkaran ünlü sunucu, "Yeni şarkım hazır. 'Can Damarımsın 2' gibi bir şey... Vokalleri, fotoğrafları, her şeyi hazır. Klip çekmek için İstanbul'a gelmem lazım. Koronavirüs yüzünden de gelemiyorum" diyor. VJ Bülent, "Yeniden VJ'lik yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise şu yanıtı veriyor: "Biri yazmıştı 'Bülent'le başladı VJ'lik, Bülent'le bitti.' Sanki doğru gibi... O dönemden sadece VJ Zuhal, Funda, Emre, Engin, Ataberk ile görüşüyorum." demişti.
Ünlü VJ Bülent Çarıkçı, Edirne de geçirdiği kalp spazmı sonucu acil olarak hastaneye kaldırıldı. Magazinsortie'nin haberine göre; annesinin vefatının ardından psikolojik tedaviyi reddettiğini belirten VJ Bülent, bu durumun kalp spazmını tetiklediğini söyledi. İlk olarak Edirne Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Bülent Çarıkçı, sonrasında özel bir hastanede anjiyo oldu.