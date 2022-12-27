Seren Serengil, Arto'yu fena bozdu! Ezeli düşmanı Gülben Ergen'den özür dileyince ipler gerildi o anları görenler. "Herkes birbirine ateş ediyor"
Seren Serengil, Arto'yu fena bozdu! Ezeli düşmanı Gülben Ergen'den özür dileyince ipler gerildi, o anları görenler, "Herkes birbirine ateş ediyor" yorumları yaptı. Birlikte magazin programı sunan Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil canlı yayında bir anda gerildi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan gerginliğin yankıları hala sürerken, Seren Serengil, Arto'dan gelen Gülben Ergen hamlesi karşısında sessizliğini bozdu. Ergen'e, "Bir hiç uğruna birbirimizden uzak kalmışız" diyen Arto'ya Seren Serengil bakın nasıl tepki verdi.
27.12.2022 13:45 - Son Güncelleme: 27.12.2022 13:50
Seren Serengil, Arto'yu fena bozdu! Ezeli düşmanı Gülben Ergen'den özür dileyince ipler gerildi o anları görenler, "Herkes birbirine ateş ediyor" yorumları yaptı.
Moderatör koltuğunda Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun oturduğu Söylemezsem Olmaz programında şoke eden bir olay yaşanmış, Seren Serengil programı terk etmişti.
Her şeyin normal başladığı Söylemezsem Olmaz'ın açılışında Seren Serengil de vardı. Yaptıkları girişin ardından bir de üzerine Instagram hesaplarını paylaşan 3'lü ardından magazin turuna gitmişti.
Bircan Bali, Seren Serengil'in stüdyoyu terk etmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: