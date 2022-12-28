Yalı Çapkını'ndaki meşhur öpüşme sahnesini bizzat kendisi istemiş! Ferit ve Seyran'ın sosyal medyayı sallayan sahnesi özel talepmiş
Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir izleyiciler tarafından birbiriyle çok yakıştırılırken, Saraçoğlu uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de Kubilay Aka'nın, Afra ve Mert'in samimiyetinden rahatsız olup, Mert Ramazan Demir'le kavga ettiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından sosyal medya flaş bir iddia ortaya atıldı. O da malum öpüşme sahnesiyle ilgili.
28.12.2022 10:20 - Son Güncelleme: 28.12.2022 10:22
Bir yandan da Afra Sarçaoğlu, 2018 yılında İyi Oyun adlı dizinin setinde tanıştığı Mert Yazıcıoğlu ile birlikte.
Bu üçlü geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde yan yana gelmiş, Saraçoğlu'nun bir anda Mert Ramazan Demir'in eline tutmaya çalıştığı anlar çok konuşulmuştu.