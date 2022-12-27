Uğruna Acun Ilıcalı'nın kovmasını göze almıştı! Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur'dan kötü haber var meğer kaşla göz arasında...
Eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımından dolayı işinden kovulan eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ün boşanma kararı aldığı ileri sürülmüştü. 2020 yılında evlenen eski yarışmacıların yaşadıkları fikir ayrılıkları yüzünden zor günler geçirdiği iddia edilirken Kurretülayn Matur flaş bir açıklama yaptı. Sessizliğini bozan Matur, merak edilenlere son noktayı koydu.
27.12.2022 13:10 - Son Güncelleme: 27.12.2022 13:10
Göz6 programında tanışıp evlenen Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çiftinin uzun zamandır ayrılığın eşiğinde olduğu konuşuluyordu.
Evliliğini gözlerden uzak yaşamaya çalışan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur'un boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Ayrılık iddiasının gündem olmasının ardından Matur'un Instagram hesabından yaptığı paylaşım kafa karıştırmıştı.
Semih Öztürk'ün Survivor Ekstra programından kovulma sebebi olduğu iddia edilen eşi Kurretülayn Matur, boşanma haberlerini doğruladı.