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Haberler Magazin Uğruna Acun Ilıcalı'nın kovmasını göze almıştı! Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur'dan kötü haber var meğer kaşla göz arasında...

Uğruna Acun Ilıcalı'nın kovmasını göze almıştı! Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur'dan kötü haber var meğer kaşla göz arasında...

Eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımından dolayı işinden kovulan eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ün boşanma kararı aldığı ileri sürülmüştü. 2020 yılında evlenen eski yarışmacıların yaşadıkları fikir ayrılıkları yüzünden zor günler geçirdiği iddia edilirken Kurretülayn Matur flaş bir açıklama yaptı. Sessizliğini bozan Matur, merak edilenlere son noktayı koydu.

27.12.2022 13:10 - Son Güncelleme: 27.12.2022 13:10
Uğruna Acun Ilıcalı’nın kovmasını göze almıştı! Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur’dan kötü haber var meğer kaşla göz arasında...

Göz6 programında tanışıp evlenen Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çiftinin uzun zamandır ayrılığın eşiğinde olduğu konuşuluyordu.

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Uğruna Acun Ilıcalı’nın kovmasını göze almıştı! Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur’dan kötü haber var meğer kaşla göz arasında...

Evliliğini gözlerden uzak yaşamaya çalışan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur'un boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Ayrılık iddiasının gündem olmasının ardından Matur'un Instagram hesabından yaptığı paylaşım kafa karıştırmıştı.

Uğruna Acun Ilıcalı’nın kovmasını göze almıştı! Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur’dan kötü haber var meğer kaşla göz arasında...

Boşanma kararı aldığı konuşulan Matur'un Nietzsche'nin "Evlilikler aşkın bitmesinden değil, arkadaşlığın olmamasından biter" sözünü paylaşması boşanma iddiasını güçlendirmişti.

Uğruna Acun Ilıcalı’nın kovmasını göze almıştı! Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur’dan kötü haber var meğer kaşla göz arasında...

Kurretülayn Matur, konu hakkında sessizliğini bozdu.

Uğruna Acun Ilıcalı’nın kovmasını göze almıştı! Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur’dan kötü haber var meğer kaşla göz arasında...

Semih Öztürk'ün Survivor Ekstra programından kovulma sebebi olduğu iddia edilen eşi Kurretülayn Matur, boşanma haberlerini doğruladı.

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