Vav TV İzle
Haberler Magazin Serel Yereli sütyeninin üzerine transparan gömlek giydi yine bildiğiniz gibi! Tepkilerin odağındaki isim sınır tanımadı!

Serel Yereli sütyeninin üzerine transparan gömlek giydi yine bildiğiniz gibi! Tepkilerin odağındaki isim sınır tanımadı!

Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Instagram hesabından devamlı sınırları aştığı fotoğraflarını yayınlayan bu kez de Serel Yereli'nin tercihi göğüs dekolteli fotoğraflarından yana oldu. Serel Yereli'nin paylaşımları tepki toplamaya devam etti.

16.10.2021 08:59 - Son Güncelleme: 16.10.2021 09:04
Serel Yereli sütyeninin üzerine transparan gömlek giydi yine bildiğiniz gibi! Tepkilerin odağındaki isim sınır tanımadı!

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce pek çok defa dekolteli paylaşımlarına alıştığımı Serel Yereli bu kez de sütyeni ve transpran gömleğiyle pozlarını paylaşarak tepkilerin odağında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli sütyeninin üzerine transparan gömlek giydi yine bildiğiniz gibi! Tepkilerin odağındaki isim sınır tanımadı!

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi.

Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor.

Serel Yereli sütyeninin üzerine transparan gömlek giydi yine bildiğiniz gibi! Tepkilerin odağındaki isim sınır tanımadı!

TEPKİ TOPLADI

Serel Yereli'nin geçtiğimiz günlerde çıplak pozu takipçilerinin tepkisini toplamıştı.

Serel Yereli sütyeninin üzerine transparan gömlek giydi yine bildiğiniz gibi! Tepkilerin odağındaki isim sınır tanımadı!

Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Serel Yereli, bir süre önce İzmir'e geldi.

Serel Yereli sütyeninin üzerine transparan gömlek giydi yine bildiğiniz gibi! Tepkilerin odağındaki isim sınır tanımadı!

Önce mavi mayolu fotoğraflar paylaşan Serel Yereli'nin tercihi bu kez transpara gömlek oldu.

SON DAKİKA