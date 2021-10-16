Serel Yereli sütyeninin üzerine transparan gömlek giydi yine bildiğiniz gibi! Tepkilerin odağındaki isim sınır tanımadı!
Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Instagram hesabından devamlı sınırları aştığı fotoğraflarını yayınlayan bu kez de Serel Yereli'nin tercihi göğüs dekolteli fotoğraflarından yana oldu. Serel Yereli'nin paylaşımları tepki toplamaya devam etti.
16.10.2021 08:59
- Son Güncelleme: 16.10.2021 09:04
Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce pek çok defa dekolteli paylaşımlarına alıştığımı Serel Yereli bu kez de sütyeni ve transpran gömleğiyle pozlarını paylaşarak tepkilerin odağında.