Serel Yereli parkta mayosuyla sere serpe! "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" demişti dediğini yaptı
2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yereli yine sosyal medyayı sallayan pozuyla olay oldu. İşte detaylar...
30.05.2023 12:21 - Son Güncelleme: 30.05.2023 12:21
'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti.