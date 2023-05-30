Serel Yereli parkta mayosuyla sere serpe! "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" demişti dediğini yaptı

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.