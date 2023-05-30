Azra Akın son haliyle ağızları açık bıraktı! "Sıfıra vurdursan bile yakışır" Bir oğlu olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın değişen imajıyla ortalığı salladı
Azra Akın son haliyle ağızları açık bıraktı, "Sıfıra vurdursan bile yakışır" yorumları havada uçuştu. Bir oğlu olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın değişen imajıyla ortalığı salladı. Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan ve 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Azra Akın son haliyle gündeme bomba gibi düştü. Tescilli güzel, değişen imajıyla yorum yağmuruna tutuldu.
30.05.2023 12:06 - Son Güncelleme: 30.05.2023 12:10
"SIFIRA VURDURSAN BİLE YAKIŞIR"
Azra Akın son haliyle ağızları açık bıraktı! Bir oğlu olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın değişen imajıyla ortalığı salladı.
Azra Akın'ı Azra Akın yapan saçlarına veda eden tescilli güzel son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri Azra Akın'ın bu halini de çok beğenirken kimileri ise "Nasıl kıydın o saçlara" demeden geçmedi.