Vav TV İzle
Haberler Magazin Azra Akın son haliyle ağızları açık bıraktı! "Sıfıra vurdursan bile yakışır" Bir oğlu olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın değişen imajıyla ortalığı salladı

Azra Akın son haliyle ağızları açık bıraktı! "Sıfıra vurdursan bile yakışır" Bir oğlu olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın değişen imajıyla ortalığı salladı

Azra Akın son haliyle ağızları açık bıraktı, "Sıfıra vurdursan bile yakışır" yorumları havada uçuştu. Bir oğlu olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın değişen imajıyla ortalığı salladı. Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan ve 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Azra Akın son haliyle gündeme bomba gibi düştü. Tescilli güzel, değişen imajıyla yorum yağmuruna tutuldu.

30.05.2023 12:06 - Son Güncelleme: 30.05.2023 12:10
Azra Akın son haliyle ağızları açık bıraktı! Sıfıra vurdursan bile yakışır Bir oğlu olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın değişen imajıyla ortalığı salladı

"SIFIRA VURDURSAN BİLE YAKIŞIR"

Azra Akın son haliyle ağızları açık bıraktı! Bir oğlu olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın değişen imajıyla ortalığı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Azra Akın son haliyle ağızları açık bıraktı! Sıfıra vurdursan bile yakışır Bir oğlu olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın değişen imajıyla ortalığı salladı

2002 Kainat Güzeli Azra Akın, Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturdu, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına adı.

Azra Akın son haliyle ağızları açık bıraktı! Sıfıra vurdursan bile yakışır Bir oğlu olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın değişen imajıyla ortalığı salladı

Güzelliğinin yanı sıra samimi ve asil duruşu ile de beğeni toplayan Azra Akın, imaj değiştirdi.

Azra Akın son haliyle ağızları açık bıraktı! Sıfıra vurdursan bile yakışır Bir oğlu olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın değişen imajıyla ortalığı salladı

Azra Akın'ı Azra Akın yapan saçlarına veda eden tescilli güzel son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri Azra Akın'ın bu halini de çok beğenirken kimileri ise "Nasıl kıydın o saçlara" demeden geçmedi.

Azra Akın son haliyle ağızları açık bıraktı! Sıfıra vurdursan bile yakışır Bir oğlu olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın değişen imajıyla ortalığı salladı

İşte Azra Akın'ın son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

SON DAKİKA