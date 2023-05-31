Şeyma Subaşı'ya balayında devasa jest "Bu dünyada cenneti yaşayan kadın" Eşi Meedo'nun hediyesini paylaş paylaş bitiremeyen Şeyma...
Günlerce konuşulan düğünden sonra şimdi de günlerce konuşulan balayı... Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı, şimdilerde balayında. Önce Japonya'ya giden Subaşı ve eşi, sonrasında Bali'nin yolunu tuttu. Meedo'nun, Subaşı'ya yaptığı jest ise sosyal medyanın gündeminde. İşte Şeyma Subaşı'nın paylaşmalara doyamadığı o jest.
31.05.2023 12:21 - Son Güncelleme: 31.05.2023 12:22
Tatil pozlarını sosyal medyada sıklıkla paylaşan Şeyma Subaşı, Bali'de çekilen pozlarını "Merhaba" notu ile paylaştı.