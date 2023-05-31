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Haberler Magazin Serel Yereli parkta mayosuyla sere serpe "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" demişti dediğini yapan Serel...

Serel Yereli parkta mayosuyla sere serpe "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" demişti dediğini yapan Serel...

2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yereli yine sosyal medyayı sallayan pozuyla olay oldu. İşte detaylar...

31.05.2023 12:20 - Son Güncelleme: 31.05.2023 12:21
Serel Yereli parkta mayosuyla sere serpe Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz demişti dediğini yapan Serel...

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli parkta mayosuyla sere serpe Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz demişti dediğini yapan Serel...

'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti.

Serel Yereli parkta mayosuyla sere serpe Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz demişti dediğini yapan Serel...

Cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Serel Yereli bu defa da yine olay paylaşımlara imza attı.

Serel Yereli parkta mayosuyla sere serpe Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz demişti dediğini yapan Serel...

Yıllar önce oyunculuğu bırakıp müzisyenlik için İngiltere'ye yerleşen oyuncu güneşi görünce hemen çiçekli mayosunu giyip parkta sere serpe güneşlendi.

Serel Yereli parkta mayosuyla sere serpe Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz demişti dediğini yapan Serel...

İŞTE YERELİ'NİN O PAYLAŞIMLARI

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye geldiğinde iddialı pozlarıyla ilgili "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz, güneşleniyoruz bir problem de çıkmıyor.

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