7 yıl önceki hali şoke etti! Serel Yeleli bakın nasıl kilo almış! Zayıf kalmak isteyenler bu hatayı sakın yapmayın...

67 KİLODAN DÜŞTÜ!

Serel Yereli, sigarayı bıraktığı için kilo aldığını söyledi. Ayna karşısında fotoğraf çeken oyuncu pozunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: "Sigarayı bıraktığım için kilo alıp 67 kilo oldum. Çok şükür kas oranım çok ama bu bir bahane değil. Bir buçuk ay kampa giriyorum, bu son şişman fotoğrafım"