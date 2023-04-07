RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Yağmur Tanrısevsin’in havalı pozları sosyal medyayı birbirine kattı! “Alem güzel görsün” İlk yorum bakın hangi meslektaşından...

Yağmur Tanrısevsin’in havalı pozları sosyal medyayı birbirine kattı! “Alem güzel görsün” İlk yorum bakın hangi meslektaşından...

Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle Kerem Bursin ve Oğuzhan Koç gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla çok konuşulan Tanrısevsin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu birbirinden havalı pozlarını peş peşe Instagram'da yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma "Alem güzel görsün" yorumu yapıldı. İşte o pozlar...

takvim.com.tr
07.04.2023 18:32 - Son Güncelleme: 07.04.2023 18:32
Yağmur Tanrısevsin’in havalı pozları sosyal medyayı birbirine kattı! “Alem güzel görsün” İlk yorum bakın hangi meslektaşından...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Yağmur Tenrısevsin, özellikle Kerem Bursin ve Oğuzhan Koç gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla çok konuşulmuştu.

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Yağmur Tanrısevsin’in havalı pozları sosyal medyayı birbirine kattı! “Alem güzel görsün” İlk yorum bakın hangi meslektaşından...

Attığı her adımla dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Yağmur Tanrısevsin’in havalı pozları sosyal medyayı birbirine kattı! “Alem güzel görsün” İlk yorum bakın hangi meslektaşından...

Ünlü oyuncu birbirinden havalı pozlarını peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Yağmur Tanrısevsin’in havalı pozları sosyal medyayı birbirine kattı! “Alem güzel görsün” İlk yorum bakın hangi meslektaşından...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Yağmur Tanrısevsin’in havalı pozları sosyal medyayı birbirine kattı! “Alem güzel görsün” İlk yorum bakın hangi meslektaşından...

Bir sosyal medya kullanıcısı "Alem güzel görsün" ifadelerini kullanırken "41 kere maşallah" yorumunda bulundu.

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