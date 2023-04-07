Yağmur Tanrısevsin’in havalı pozları sosyal medyayı birbirine kattı! “Alem güzel görsün” İlk yorum bakın hangi meslektaşından...
Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle Kerem Bursin ve Oğuzhan Koç gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla çok konuşulan Tanrısevsin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu birbirinden havalı pozlarını peş peşe Instagram'da yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma "Alem güzel görsün" yorumu yapıldı. İşte o pozlar...
07.04.2023 18:32 - Son Güncelleme: 07.04.2023 18:32