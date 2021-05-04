Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola nostalji rüzgarları estirdi! Görenler inanamadı meğer Ruhi Sarı ile…

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola nostalji rüzgarları estirdi! Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabında yaptığı nostaljik paylaşımla dikkat çekti. Mola, 2003 yılında Tuba Büyüküstün, Ruhi Sarı, Başak Köklükaya, Şevket Çoruh, Kerem Atabeyoğlu, Özge Borak, Uğur Polat ve Ayşen Gruda gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçtiği Sultan Makamı dizisinden bir paylaşımda bulundu. Rol arkadaşı Ruhi Sarı ile verdiği bir pozu yayınlayan Ezgi Mola'nın 18 yıl önceki hali şaşkınlık yarattı. İşte o fotoğraf…

04.05.2021 21:42 - Son Güncelleme: 04.05.2021 21:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





