RAMAZAN İMSAKİYE
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Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola nostalji rüzgarları estirdi! Görenler inanamadı meğer Ruhi Sarı ile…

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola nostalji rüzgarları estirdi! Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabında yaptığı nostaljik paylaşımla dikkat çekti. Mola, 2003 yılında Tuba Büyüküstün, Ruhi Sarı, Başak Köklükaya, Şevket Çoruh, Kerem Atabeyoğlu, Özge Borak, Uğur Polat ve Ayşen Gruda gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçtiği Sultan Makamı dizisinden bir paylaşımda bulundu. Rol arkadaşı Ruhi Sarı ile verdiği bir pozu yayınlayan Ezgi Mola'nın 18 yıl önceki hali şaşkınlık yarattı. İşte o fotoğraf…

04.05.2021 21:42 - Son Güncelleme: 04.05.2021 21:42
Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola nostalji rüzgarları estirdi! Görenler inanamadı meğer Ruhi Sarı ile…

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Instagram'ın hikaye kısmında nostaljik bir paylaşımda bulundu. Mola, 2013 yılında Sultan Makamı dizisinde birlikte rol aldığı Ruhi Sarı ile verdiği bir pozu yayınladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola nostalji rüzgarları estirdi! Görenler inanamadı meğer Ruhi Sarı ile…

Mola'nın "2003 yılında Sultan Makamı dizisinde sevgili Ruhi Sarı ile… Nasıl da çocuğuz" notunu düştüğü paylaşım kısa süre içinde gündem olurken ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. İşte başta Ezgi Mola olmak üzere ünlü isimlerin değişimleri…

Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola nostalji rüzgarları estirdi! Görenler inanamadı meğer Ruhi Sarı ile…

Merve Boluğur

Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola nostalji rüzgarları estirdi! Görenler inanamadı meğer Ruhi Sarı ile…

Seda Sayan

Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola nostalji rüzgarları estirdi! Görenler inanamadı meğer Ruhi Sarı ile…

EZGİ MOLA