SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Serdar Ortaç'tan ağızları açık bırakan itiraflar "Kazansam ben kazanırdım öyle bir hayat yok" Ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Ortaç...

Bir süredir yaptığı canlı yayınlar ve eski eşi Chloe Loughnan hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç bu kez itiraflarıyla gündemde... Geçtiğimiz günlerde hastalığı nedeniyle ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Ortaç, katıldığı bir programda oldukça çarpıcı açıklamalarda imzasını attı. İşte Serdar Ortaç'ın açıklamalarından satır başları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 14:03 Güncelleme 04 Ocak 2024, 14:30
Serdar Ortaç’tan ağızları açık bırakan itiraflar Kazansam ben kazanırdım öyle bir hayat yok Ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Ortaç... 1

Bir döneme sesi ve şarkılarıyla damga vuran şarkıcı Serdar Ortaç, son yıllarda sağlık sorunları ve borçlarıyla gündeme geliyor.

Serdar Ortaç’tan ağızları açık bırakan itiraflar Kazansam ben kazanırdım öyle bir hayat yok Ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Ortaç... 2

Geniş bir hayran kitlesi olan 53 yaşındaki Ortaç, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Paylaştığı fotoğraflar, yaptığı canlı yayınlar ise hayranlarını üzüyor.



Serdar Ortaç’tan ağızları açık bırakan itiraflar Kazansam ben kazanırdım öyle bir hayat yok Ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Ortaç... 3

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu duyuran Ortaç, bu kez itiraflarıyla gündemde.

SON DAKİKA