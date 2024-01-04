Serdar Ortaç'tan ağızları açık bırakan itiraflar "Kazansam ben kazanırdım öyle bir hayat yok" Ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Ortaç...

Bir süredir yaptığı canlı yayınlar ve eski eşi Chloe Loughnan hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç bu kez itiraflarıyla gündemde... Geçtiğimiz günlerde hastalığı nedeniyle ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Ortaç, katıldığı bir programda oldukça çarpıcı açıklamalarda imzasını attı. İşte Serdar Ortaç'ın açıklamalarından satır başları.