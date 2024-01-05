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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024, 12:09 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 12:38

Serdar Ortaç'tan bağımlılık itirafı: "Kazansam ben kazanırdım öyle bir hayat yok"

Bir süredir yaptığı canlı yayınlar ve eski eşi Chloe Loughnan hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç bu kez kumar bağımlılığı itirafıyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde hastalığı nedeniyle ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Ortaç, katıldığı bir programda oldukça çarpıcı açıklamalarda imzasını attı. İşte Serdar Ortaç'ın "Kazansam ben kazanırdım öyle bir hayat yok" dediği sarsıcı açıklama.

Alişan'ın programına konuk olan Ortaç hem itiraflarda bulundu hem de uyarılarda.

"Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?" ne sorusuna yanıt veren Ortaç şu ifadeleri kullandı:

"KUMAR BENİ MAHVETTİ"

Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti. Şimdi yok ama çok geç oldu. Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi 1 kazanırsa çarşamba 2 kaybeder. Kendini kaybederse 10 gider. 0 10 lirayı geri almak için 10 senen gider.

Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır. En iyi evlerde oturdum en iyi arabalara bindim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Öyle bir hayat yok.

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