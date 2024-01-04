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Külotla poz verme modasına uyan Melis Sezen sosyal medyanın diline düştü "Yine dikkat çekmeye çalışıyor galiba"

Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Aniden yükseldiği dans videolarıyla zaman zaman çok konuşulan Sezen bu kez külotla poz verme modasına uyunca olanlar oldu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, oyuncunun takipçilerini ikiye bölerken Sezen sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. İşte Melis Sezen'in çok konuşulan dansı...

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 10:59 Güncelleme 04 Ocak 2024, 10:59
Külotla poz verme modasına uyan Melis Sezen sosyal medyanın diline düştü Yine dikkat çekmeye çalışıyor galiba 1

Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Külotla poz verme modasına uyan Melis Sezen sosyal medyanın diline düştü Yine dikkat çekmeye çalışıyor galiba 2

Kimi zaman cesur pozları kimi zaman aniden yükseldiği dans videolarıyla çok konuşuluyor Sezen.

Külotla poz verme modasına uyan Melis Sezen sosyal medyanın diline düştü Yine dikkat çekmeye çalışıyor galiba 3

Doğaçlama gelen dans performanslarının yanı sıra Sezen Altın Kelebek Ödülleri'nde kullandığı ifadelerle de hala hafızalarda.

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