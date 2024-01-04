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"Ben zaten her kadın gibi güzelim estetik listem kısa" demişti! Büşra Pekin son haliyle yine gündemde "Emin misin estetik olmadığına?"

Büşra Pekin, her geçen gün değişimine biraz daha değişim katarak herkesi şaşkına çeviriyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla şöhrete kavuşan Büşra Pekin, kariyeri boyunca bambaşka birine dönüştü. Sıkı bir programla kilo veren Büşra Pekin'in son dönemde yüzündeki değişim de gözlerden kaçmıyordu. Pekin yine son haliyle bir kez daha gündeme geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 14:37 Güncelleme 04 Ocak 2024, 14:42
Ben zaten her kadın gibi güzelim estetik listem kısa demişti! Büşra Pekin son haliyle yine gündemde Emin misin estetik olmadığına? 1

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da "Havuçlu Anne" olarak hafızalara kazınan sevin oyuncu Büşra Pekin, fazla kilolarından kurtularak 12 kilo verdi. Ancak Pekin'in değişimi sadece bununla sınırlı kalmadı.

Ben zaten her kadın gibi güzelim estetik listem kısa demişti! Büşra Pekin son haliyle yine gündemde Emin misin estetik olmadığına? 2

Birçok kişi Pekin'in estetik yaptırdığını iddia ederken Büşra Pekin, verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben zaten her kadın gibi güzelim estetik listem kısa demişti! Büşra Pekin son haliyle yine gündemde Emin misin estetik olmadığına? 3

Ben zaten her kadın gibi güzeldim, projelerim için kendimi değiştiriyordum. Şu anda o tarz bir proje olmadığı için özüme döndüm. Ben her sene kendimi geliştirmeye ve en iyi versiyonum olmaya yemin ettim. Daha neler göreceğiz bakalım.

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