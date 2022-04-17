RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'i görenlerin ağzı açık kaldı: "Hangisi Pelin Akil hangisi Fahriye karıştırdım"

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'i görenlerin ağzı açık kaldı: "Hangisi Pelin Akil hangisi Fahriye karıştırdım"

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'i görenlerin ağzı açık kaldı. Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile birlikte mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram'dan paylaştığı fotorğaflarla sık sık gündeme geliyor. Evcen'in paylaştığı fotoğrafları görenler, "Hangisi Pelin Akil hangisi Fahriye karıştırdım" yorumları yaptı. İşte benzerlikleri ile dikkat çeken Fahriye Evcen ile Pelin Akil...

17.04.2022 15:12 - Son Güncelleme: 17.04.2022 15:16
Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’i görenlerin ağzı açık kaldı: Hangisi Pelin Akil hangisi Fahriye karıştırdım

"HANGİSİ PELİN HANGİSİ FAHRİYE?"

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'i görenlerin ağzı açık kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’i görenlerin ağzı açık kaldı: Hangisi Pelin Akil hangisi Fahriye karıştırdım

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen, Instagram'dan paylaştığı bu karelerle dikkat çekti.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’i görenlerin ağzı açık kaldı: Hangisi Pelin Akil hangisi Fahriye karıştırdım

Fahriye'nin paylaşımlarına ilk yorum ise yakın arkadaşı Ebru Akel'den geldi.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’i görenlerin ağzı açık kaldı: Hangisi Pelin Akil hangisi Fahriye karıştırdım

Ebru Akel, güzeller güzeli arkadaşına, "Ah çok güzel" yorumu yaptı.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’i görenlerin ağzı açık kaldı: Hangisi Pelin Akil hangisi Fahriye karıştırdım

Güzelliği ile kendisinden söz ettiren Fahriye Evcen'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağarken, ünlü oyuncunun görünüşünün Pelin Akil'e benzemesi dikkat çekti.

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