Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'i görenlerin ağzı açık kaldı: "Hangisi Pelin Akil hangisi Fahriye karıştırdım"
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'i görenlerin ağzı açık kaldı. Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile birlikte mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram'dan paylaştığı fotorğaflarla sık sık gündeme geliyor. Evcen'in paylaştığı fotoğrafları görenler, "Hangisi Pelin Akil hangisi Fahriye karıştırdım" yorumları yaptı. İşte benzerlikleri ile dikkat çeken Fahriye Evcen ile Pelin Akil...
17.04.2022 15:12 - Son Güncelleme: 17.04.2022 15:16
Güzelliği ile kendisinden söz ettiren Fahriye Evcen'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağarken, ünlü oyuncunun görünüşünün Pelin Akil'e benzemesi dikkat çekti.