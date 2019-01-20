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Serdar Ortaç'ın Gürcistan'a alınmamasına sebep olan hastalığı nedir? | Ünlülerin hastalıkları

Serdar Ortaç, konser vermek için gittiği Gürcistan'a alınmadı. Serdar Ortaç'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle yanına aldığı ilaçlar yüzünden Gürcistan'a girişi engellendi. Uzun süre havaalanında bekletilen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından Gürcistan polisine isyan etti. "Gürcistan'a geliyorsanız, beni seviyorsanız, eğer bir parça seviyorsanız adım atmayın buraya" diyen Serdar Ortaç'ın hastalığı nedir? İşte ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...

20 Ocak 2019 Pazar, 11:31:56 Güncelleme: 11:39:32
Serdar Ortaç'ın Gürcistan'a alınmamasına sebep olan hastalığı nedir? | Ünlülerin hastalıkları

Serdar Ortaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığı için Gürcistan konserine giderken yanında ilaçlarını da götürdü. Ancak Gürcistan polisi Ortaç'ı havaalanında önce soydu ve üzerini aradı daha sonra da saatlerce havaalanında bekletti...Peki, Serdar Ortaç'ın hastalığı nedir?

Ünlülerin sahip olduğu hastalıkları duyunca çok şaşıracaksınız!

SERDAR ORTAÇ GÜRCİSTAN'A ALINMADI! - TIKLA İZLE

Serdar Ortaç'ın Gürcistan'a alınmamasına sebep olan hastalığı nedir? | Ünlülerin hastalıkları

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.

Serdar Ortaç'ın Gürcistan'a alınmamasına sebep olan hastalığı nedir? | Ünlülerin hastalıkları

BEYAZ

Bademcikleri oldukça hassas olan şovmen boğazlarına dikkat etmediği zaman sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Soğuk şeyler yiyip içemiyor.

Serdar Ortaç'ın Gürcistan'a alınmamasına sebep olan hastalığı nedir? | Ünlülerin hastalıkları

SERTAB ERENER

Sanatçı 11 yaşından itibaren ülseratif kolit hastalığı ile tanışmış. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden Erener, hastalığının mesleğinin zirvesine çıkmasına engel olmasına izin vermeyerek, yoluna devam etti. 1995 yılında kalınbağırsağı operasyon ile alındı. Erener halen sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.

Serdar Ortaç'ın Gürcistan'a alınmamasına sebep olan hastalığı nedir? | Ünlülerin hastalıkları

DEFNE SAMYELİ

Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.

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