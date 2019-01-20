Serdar Ortaç'ın Gürcistan'a alınmamasına sebep olan hastalığı nedir? | Ünlülerin hastalıkları
Serdar Ortaç, konser vermek için gittiği Gürcistan'a alınmadı. Serdar Ortaç'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle yanına aldığı ilaçlar yüzünden Gürcistan'a girişi engellendi. Uzun süre havaalanında bekletilen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından Gürcistan polisine isyan etti. "Gürcistan'a geliyorsanız, beni seviyorsanız, eğer bir parça seviyorsanız adım atmayın buraya" diyen Serdar Ortaç'ın hastalığı nedir? İşte ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...
Serdar Ortaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığı için Gürcistan konserine giderken yanında ilaçlarını da götürdü. Ancak Gürcistan polisi Ortaç'ı havaalanında önce soydu ve üzerini aradı daha sonra da saatlerce havaalanında bekletti...Peki, Serdar Ortaç'ın hastalığı nedir?
Ünlülerin sahip olduğu hastalıkları duyunca çok şaşıracaksınız!
SERTAB ERENER
Sanatçı 11 yaşından itibaren ülseratif kolit hastalığı ile tanışmış. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden Erener, hastalığının mesleğinin zirvesine çıkmasına engel olmasına izin vermeyerek, yoluna devam etti. 1995 yılında kalınbağırsağı operasyon ile alındı. Erener halen sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.
DEFNE SAMYELİ
Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.