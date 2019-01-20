Serdar Ortaç'ın Gürcistan'a alınmamasına sebep olan hastalığı nedir? | Ünlülerin hastalıkları

SERTAB ERENER

Sanatçı 11 yaşından itibaren ülseratif kolit hastalığı ile tanışmış. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden Erener, hastalığının mesleğinin zirvesine çıkmasına engel olmasına izin vermeyerek, yoluna devam etti. 1995 yılında kalınbağırsağı operasyon ile alındı. Erener halen sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.