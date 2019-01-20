Murat Yıldırım nereli? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusunun memleketi...

Murat Yıldırım, hem başarılı oyunculuğuyla hem de esprili sunuculuğuyla izleyicisinin gönlünde taht kurmayı başaran isimler arasında geliyor. Faslı güzel Imane Elbani ile hayatını birleştiren Murat Yıldırım'ın hayatı herkes tarafından merak ediliyor. Atv'nin en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Murat Yıldırım nereli? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı...

20 Ocak 2019 Pazar, 11:08:16 Güncelleme: 11:14:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





