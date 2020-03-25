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Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den ayrıldı! Instagram'dan bakın nasıl duyurdu...

Bu sabah kendini kötü hisseden Serdar Ortaç, corona virüsü testi yaptırmak için hastaneye gitti. Üzücü haberle gündeme gelen Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile ayrıldığını Instagram hesabından duyurdu! Chloe Loughnan'ın Kaan Kalyon ile aşk yaşadığı ortaya çıktıktan sonra şarkıcı Ortaç da gönlünü meslektaşı Seçil Gür'e kaptırmıştı. Bugün koronavirüs testi yaptıran ve test sonucu negatif çıkan Ortaç, sevgilisinden bakın neden ayrıldı...

25.03.2020 16:53 - Son Güncelleme: 25.03.2020 17:16
Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den ayrıldı! Instagram'dan bakın nasıl duyurdu...

Chloe Loughnan'ın Kaan Kalyon ile aşk yaşadığı ortaya çıktıktan sonra şarkıcı Serdar Ortaç da gönlünü meslektaşı Seçil Gür'e kaptırmıştı. Evlenecekleri konuşulan çift ayrılma kararı aldı.

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Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den ayrıldı! Instagram'dan bakın nasıl duyurdu...

Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir' ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den ayrıldı! Instagram'dan bakın nasıl duyurdu...

Serdar Ortaç ve Seçil Gür verdikleri röportajda evlilik konusunda anlaşmazlığa düşmüştü. Seçil Gür evlilik için şu an çok erken derken Serdar Ortaç evliliğe daha sıcak baktığını söylemişti.

Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den ayrıldı! Instagram'dan bakın nasıl duyurdu...

Serdar Ortaç, Gür ile olan ilişkisi için, "Güzel bir şey yaşıyoruz. Seçil çok bilgili bir kadın. Ondan çok şey öğreniyorum. Aynı dili konuşmak çok değerliymiş" açıklamasında bulunmuştu.

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Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den ayrıldı! Instagram'dan bakın nasıl duyurdu...

Serdar Ortaç, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 7 ay önce tek celsede boşanmıştı.

Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den ayrıldı! Instagram'dan bakın nasıl duyurdu...
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