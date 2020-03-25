Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den ayrıldı! Instagram'dan bakın nasıl duyurdu...

Serdar Ortaç, Gür ile olan ilişkisi için, "Güzel bir şey yaşıyoruz. Seçil çok bilgili bir kadın. Ondan çok şey öğreniyorum. Aynı dili konuşmak çok değerliymiş" açıklamasında bulunmuştu.

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