Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den ayrıldı! Instagram'dan bakın nasıl duyurdu...
Bu sabah kendini kötü hisseden Serdar Ortaç, corona virüsü testi yaptırmak için hastaneye gitti. Üzücü haberle gündeme gelen Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile ayrıldığını Instagram hesabından duyurdu! Chloe Loughnan'ın Kaan Kalyon ile aşk yaşadığı ortaya çıktıktan sonra şarkıcı Ortaç da gönlünü meslektaşı Seçil Gür'e kaptırmıştı. Bugün koronavirüs testi yaptıran ve test sonucu negatif çıkan Ortaç, sevgilisinden bakın neden ayrıldı...
25.03.2020 16:53
- Son Güncelleme: 25.03.2020 17:16
Serdar Ortaç, Gür ile olan ilişkisi için, "Güzel bir şey yaşıyoruz. Seçil çok bilgili bir kadın. Ondan çok şey öğreniyorum. Aynı dili konuşmak çok değerliymiş" açıklamasında bulunmuştu.
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