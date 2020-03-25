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Prenses Diana neden öldü? Diana'nın ölümünden yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler! Annesinin sözleri...

Prenses Diana neden öldü? Prens Charles'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Prenses Diana'nın hayat hikayesi de araştırılmaya başlandı. Ölümü dünyayı etkileyen, cenaze töreni milyonlarca kişi tarafından izlenen Prenses Diana'nın hayatı da bir o kadar dikkat çekiciydi. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi Fayed ile olan aşkı ve ölümüyle gündemden hiç düşmedi. Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Onlardan birinde, Prenses Diana'nın annesinin kızına söylediği iddia edilen son sözler akıl alır gibi değil.

25.03.2020 15:47 - Son Güncelleme: 25.03.2020 15:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





