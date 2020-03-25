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Prenses Diana neden öldü? Diana'nın ölümünden yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler! Annesinin sözleri...

Prenses Diana neden öldü? Prens Charles'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Prenses Diana'nın hayat hikayesi de araştırılmaya başlandı. Ölümü dünyayı etkileyen, cenaze töreni milyonlarca kişi tarafından izlenen Prenses Diana'nın hayatı da bir o kadar dikkat çekiciydi. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi Fayed ile olan aşkı ve ölümüyle gündemden hiç düşmedi. Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Onlardan birinde, Prenses Diana'nın annesinin kızına söylediği iddia edilen son sözler akıl alır gibi değil.

25.03.2020 15:47 - Son Güncelleme: 25.03.2020 15:47
Prenses Diana neden öldü? Diana'nın ölümünden yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler! Annesinin sözleri...

Prens Charles ve Prenses Diana, 1981'de tüm dünyada canlı yayımlanan görkemli düğünle evlenmiş ve 1996'da boşanmışlardı.

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Prenses Diana neden öldü? Diana'nın ölümünden yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler! Annesinin sözleri...

Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında ölmüş, cenazesi de düğünü gibi tüm dünyada canlı yayımlanmıştı.

Prenses Diana neden öldü? Diana'nın ölümünden yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler! Annesinin sözleri...

Diana'nın ailesi ile ilişkisini konu alan yeni bir belgesel yapımında yer alan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Prenses Diana neden öldü? Diana'nın ölümünden yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler! Annesinin sözleri...

Belgeselde görüşlerine başvurulan Prenses Diana'nın baş hizmetkarı Paul Burrell, Diana'nın annesi Frances Shand Kydd'ın kızına, 'fahişe' dediğini öne sürdü.

Prenses Diana neden öldü? Diana'nın ölümünden yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler! Annesinin sözleri...

Burrell, annesinin Diana'yı Mısırlı iş insanı Dodi Fayed'le olan ilişkisi sebebiyle ağır ithamlarla tanımladığını ifade etti.

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