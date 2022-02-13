Serdar Ortaç 'evim vasiyetimdir kayda geçsin' dedi açıkladı! Borçlarını sıfırlayan Serdar'ın serveti bakın ne kadarmış...

Şarkıcı Serdar Ortaç Kıbrıs'ta sahne öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Sanat camiasında birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklarken Ortaç'a da bu konuda sorular geldi. "Serdar bey Allah uzun ömürler versin. Birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklıyor. Sizin bir vasiyetiz var mı?" sorusuna da ünlü şarkıcı şu yanıtı verdi: