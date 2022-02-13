Alişan ile Buse Varol boşanma iddiaları sonrası ilk kez aynı karede! Oğulları Burak'ın doğum gününde dikkat çeken detay: 'Buz gibiler'
Alişan ile Buse Varol boşanma iddiaları sonrası ilk kez aynı karede! Oğulları Burak'ın doğum gününde dikkat çeken detay sosyal medyada gündem oldu. Son günlerde boşanacakları ileri sürülen Alişan ve Buse Varol oğulları Burak'ın doğum gününde birlikte poz verdi. İkili geçtiğimiz hafta Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlayınca evlilikte kriz olduğu ortaya çıkmıştı.
"BUZ GİBİLER"
Alişan ile Buse Varol boşanma iddiaları sonrası ilk kez aynı karede! Oğulları Burak'ın doğum gününde dikkat çeken detay sosyal medya gündeminde.
Alişan ve Buse Varol evliliğindeki kriz küçük çocukları Eliz'in doğum gününde ortaya çıkmıştı. İkili ayrı ayrı doğum günü kutlamış ve Varol kaynanasının kendisini evindeki kutlamaya davet etmediğini itira etmişti. Boşanacakları iddia edilen ikili oğulları Burak'ın doğum gününü birlikte kutladı.
Demet Akalın'ın da katıldığı doğum günü partisinden kareler kısa sürede gündem oldu. Alişan eşi ve çocuklarıyla pozlarını sosyal medyadan da paylaştı.
YÜZÜK ÇIKTI
Buse Varol geçtiğimiz gün görüntülenmiş ve evlilik yüzüğünün parmağında olmadığı görülmüştü. Eşiyle evlerini ayırmadıklarını ifade eden oyuncu, "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz." diyerek, haklarında çıkan 'boşanma' haberlerini yalanlamıştı.
Alişan ile Buse Varol'un çocuklarıyla birlikte uzun zaman sonra yan yana geldiği bu fotoğrafa sosyal medyada, "Buz gibiler" yorumları yapıldı.