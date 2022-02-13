Seray Sever’in son haline bakın ilk yorum Sinem Kobal'ın annesinden! Karnı burnunda pozunu banyodan paylaştı ikiz bebek annesi hayran bıraktı
Seray Sever'in son haline bakın ilk yorum Sinem Kobal'ın annesinden! Karnı burnunda pozunu banyodan paylaştı ikiz bebek annesi hayran bıraktı... Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, geçen haftalarda 4 aylık hamile olduğunu ve iki bebek beklediğini duyurmuştu. Yılbaşı akşamı ilk kez karnı burnunda pozlarını yayınlayan Sever'den benzer bir paylaşım daha geldi. Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, ayna karşısında çektiği karnı burnunda pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Banyodan verdiği pozu Instagram hesabında yayınlayan Sever'in paylaşımı büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, "Ooyyy ikiz annesi maşallah sana", "Bu nasıl güzellik", "Hamilelik sana çok yakıştı" yorumlarıı yaptı. Seray'a ilk yorum Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'dan geldi.
13.02.2022 16:35
- Son Güncelleme: 13.02.2022 16:39
Seray Sever'in son haline bakın, ilk yorum Sinem Kobal'ın annesinden! Karnı burnunda pozunu banyodan paylaştı ikiz bebek annesi hayran bıraktı...
Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu.
Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, geçen haftalarda 4 aylık hamile olduğunu ve iki bebek beklediğini duyurmuştu.
KARNI BURNUNDA İLK POZ!
Seray Sever, yılbaşı akşamı ise kural bozarak sosyal medya hesabında ilk kez karnı burnunda pozlarını yayınlamıştı.