Serap Paköz'ün sır gibi sakladığı kızı Ceren ortaya bir çıktı pir çıktı tatilden paylaştı! Estetikle gündemden düşmeyen Serap Paköz...
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz son dönemde sık sık estetikle gelen değişimiyle gündemde. Adeta bambaşka birine dönüşen Serap Paköz bu kez kızı Ceren'le gündeme geldi. Serap Paköz'ün kızı Ceren Ezgü'yü görenler gözlerine inanamadı. Son olarak annesi Serap Paköz'ün paylaşımında ortaya çıkan Ceren Ezgü'nün annesiyle olan benzerliği ise şaşırtan cinsten.
04.10.2022 17:09 - Son Güncelleme: 04.10.2022 17:09
Güzeller güzeli Ceren Ezgü'yle tatil paylaşımı yapan Serap Paköz, kızı için "Denize doğru. Anne kız hafta sonu kaçtık" ifadelerini kullandı.