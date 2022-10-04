Hazal Kaya göbeği açık takımıyla ortalığı yıktı geçti! 5 aylık hamile Hazal Kaya kızının tam ismini açıkladı: "İkinci adı Leyla'ydı ilk adı..."
Hazal Kaya göbeği açık takımıyla ortalığı yıktı geçti! 5 aylık hamile Hazal Kaya kızının tam ismini açıkladı. 2019 yılında Ali Atay ile evlenen ve oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getiren Hazal Kaya ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Hamileliğini doğrulayan ve ardından kızının ikinci isminin Leyla olacağını ifade eden Hazal Kaya, yüzü olduğu markanın etkinliğinde boy gösterdi. Son dönemde "Hazal Kaya kaç aylık hamile?" sorusunun yanıtı merak edilirken belirginleşen karnıyla göbeği açık takım elbise tercih eden Kaya tarzıyla dikkat çekti. İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'nın kızının tam ismi de ortaya çıktı.
04.10.2022 17:04 - Son Güncelleme: 04.10.2022 17:13
"İKİNCİ ADI LEYLA'YDI İLK ADI..."
Hazal Kaya göbeği açık takımıyla ortalığı yıktı geçti! 5 aylık hamile Hazal Kaya kızının tam ismini açıkladı.
2019 yılında Ali Atay ile dünyaevine giren ve aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya ikinci bebeğine 5 aylık hamile.
Yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Hazal Kaya'nın göbeği açık takımı ve belirginleşen karnı dikkat çekti.
İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan oyuncu Hazal Kaya kızının ikinci isminin "Leyla" olacağını açıklamıştı.