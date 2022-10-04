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Haberler Magazin Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan “Çok mutluyum” deyip beyazlar içinde paylaştı! Güzel haberi sosyal medyadan duyurdu! İlk yorum Aslıhan Güner’den...

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan “Çok mutluyum” deyip beyazlar içinde paylaştı! Güzel haberi sosyal medyadan duyurdu! İlk yorum Aslıhan Güner’den...

Berk Atan, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, hem kariyeri hem öze hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Özellikle kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran İlhan, bu kez Instagram'da yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Beyazlar içinde takipçilerinin karşısına çıkan İlhan, "Çok mutluyum" deyip güzel haberi duyurdu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o paylaşımı...

04.10.2022 18:32 - Son Güncelleme: 04.10.2022 18:32
Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan “Çok mutluyum” deyip beyazlar içinde paylaştı! Güzel haberi sosyal medyadan duyurdu! İlk yorum Aslıhan Güner’den...

Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, burada düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan “Çok mutluyum” deyip beyazlar içinde paylaştı! Güzel haberi sosyal medyadan duyurdu! İlk yorum Aslıhan Güner’den...

2012 yılında oyunculuğa adım atan Gülsim Ali İlhan, ilk olarak başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan “Çok mutluyum” deyip beyazlar içinde paylaştı! Güzel haberi sosyal medyadan duyurdu! İlk yorum Aslıhan Güner’den...

Ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat dizisinde hemşire rolünü oynayan İlhan, Yusuf Çim ile birlikte 2016'da Star TV ekranlarında yayımlanan Hanım Köylü'de İlkgün, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da Payitaht Abdülhamid'de Gülcemal karakterlerini canlandırdı.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan “Çok mutluyum” deyip beyazlar içinde paylaştı! Güzel haberi sosyal medyadan duyurdu! İlk yorum Aslıhan Güner’den...

Ancak İlhan, kariyerindeki asıl sıçrayışı Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle yaşadı.

Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan “Çok mutluyum” deyip beyazlar içinde paylaştı! Güzel haberi sosyal medyadan duyurdu! İlk yorum Aslıhan Güner’den...

Geçen sezon yapıma veda ederek hayranlarını üzen oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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