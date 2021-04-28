Seni Çok Bekledim’in Kadir’i Özcan Deniz’den yürek yakan paylaşım! Oğlu Kuzey’in doğum gününü böyle kutladı meğer…
Seni Çok Bekledim'in Kadir'i Özcan Deniz'den yürek yakan paylaşım! Feyza Aktan ile 2019 yılında boşanan ve şiddet iddialarıyla mahkemelik olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, velayeti annesinde olan oğlu Kuzey'den 10 gündür haber alamadığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kuzey'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Deniz, "Gelirsin diye 1 haftadır hazırlandık, süsledik her yanı. En sevdiğin pastayı yaptık. Sana bir de sürprizim olacaktı" diyerek oğluna seslendi. İşte ünlü Özcan Deniz'in o paylaşımı…
28.04.2021 21:49
- Son Güncelleme: 28.04.2021 21:49
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 15 ay süren evliliğini 2019 yılında sonlandırmıştı. Mahkeme çiftin iki yaşındaki oğlunun velayetini anne Feyza Aktan'a vermişti.
"10 gündür oğlumdan haber alamıyorum" diyen Özcan Deniz, sosyal medya hesabında Kuzey'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Art arda paylaşımda bulunan Deniz, önce doğum günü pastasının önünde verdiği pozu daha sonra ise oğlu Kuzey ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.
Ünlü oyuncu, paylaşımına düştüğü notla ise yürek yaktı. Deniz, şu ifadeleri kullanarak oğlu Kuzey'e seslendi: "Bugün doğum gününü kutlayacaktık oğlum. Öyle anlaştık ama gönderilmedin.
Son yanım hep senin. Çıkarsız, hesapsız, saf, benzersiz bir sevgi var kalbimde sana karşı. Orası hep senin. Gelirsin diye 1 haftadır hazırlandık, süsledik her yanı.