Seni Çok Bekledim’in Kadir’i Özcan Deniz’den yürek yakan paylaşım! Oğlu Kuzey’in doğum gününü böyle kutladı meğer…

Seni Çok Bekledim'in Kadir'i Özcan Deniz'den yürek yakan paylaşım! Feyza Aktan ile 2019 yılında boşanan ve şiddet iddialarıyla mahkemelik olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, velayeti annesinde olan oğlu Kuzey'den 10 gündür haber alamadığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kuzey'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Deniz, "Gelirsin diye 1 haftadır hazırlandık, süsledik her yanı. En sevdiğin pastayı yaptık. Sana bir de sürprizim olacaktı" diyerek oğluna seslendi. İşte ünlü Özcan Deniz'in o paylaşımı…

28.04.2021 21:49 - Son Güncelleme: 28.04.2021 21:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





