Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşını duyanlar inanamadı! Cansu Dere ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in yaşını duyanlar inanamadı! Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine can veren Gözde Seda Altuner'in özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun yaşını öğrenenler de şaşkınlığını gizleyemiyor. Dizinin başrol oyuncularından Cansu Dere ile Gözde Seda Altuner'in arasındaki gerçek ise olay oldu. İşte Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in yaşı ve Asya karakterine can veren Cansu Dere ile arasındaki o gerçek…

29.04.2021 00:09 - Son Güncelleme: 29.04.2021 01:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





