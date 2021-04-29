RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşını duyanlar inanamadı! Cansu Dere ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in yaşını duyanlar inanamadı! Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine can veren Gözde Seda Altuner'in özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun yaşını öğrenenler de şaşkınlığını gizleyemiyor. Dizinin başrol oyuncularından Cansu Dere ile Gözde Seda Altuner'in arasındaki gerçek ise olay oldu. İşte Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in yaşı ve Asya karakterine can veren Cansu Dere ile arasındaki o gerçek…

29.04.2021 00:09 - Son Güncelleme: 29.04.2021 01:03
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşını duyanlar inanamadı! Cansu Dere ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine can veren Gözde Seda Altuner'in özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun yaşını öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşını duyanlar inanamadı! Cansu Dere ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Dizide Derin'in annesi Gönül'ü canlandıran Gözde Seda Altuner'in, rol arkadaşı Cansu Dere ile arasındaki gerçek de sosyal medyaya damga vurdu.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşını duyanlar inanamadı! Cansu Dere ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

Gözde Seda Altuner'in, Cansu Dere'den küçük olduğunu öğrenen sosyal medya kullanıcıları, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki Gözde Seda Altuner kaç yaşında? İşte başta Gözde Seda Altuner olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşını duyanlar inanamadı! Cansu Dere ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

BURCU BİRİCİK
4 Mayıs 1989

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşını duyanlar inanamadı! Cansu Dere ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer…

EZGİ MOLA
29 Mart 1983