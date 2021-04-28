Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan’dan flaş hamle! Sosyal medya onu konuştu her şeyi sildi ama o detayı unuttu

Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş hamle! Survivor'da yarışan İsmail Balaban'ın annesinin "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" sözleri üzerine olan oldu. İsmail Balaban annesinin sözleri üzerine neye uğradığını şaşırırken Gamze Atakan'dan ilk hamle geldi Instagram sayfasında İsmail Balaban ile olan fotoğraflarını ve profildeki nişanlısının baş harfi 'İ'yi kaldıran Atakan, bir detayı unuttu. İşte detaylar…

28.04.2021 21:10 - Son Güncelleme: 28.04.2021 21:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





