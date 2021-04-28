Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan’dan flaş hamle! Sosyal medya onu konuştu her şeyi sildi ama o detayı unuttu
Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş hamle! Survivor'da yarışan İsmail Balaban'ın annesinin "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" sözleri üzerine olan oldu. İsmail Balaban annesinin sözleri üzerine neye uğradığını şaşırırken Gamze Atakan'dan ilk hamle geldi Instagram sayfasında İsmail Balaban ile olan fotoğraflarını ve profildeki nişanlısının baş harfi 'İ'yi kaldıran Atakan, bir detayı unuttu. İşte detaylar…
28.04.2021 21:10
- Son Güncelleme: 28.04.2021 21:10
'Survivor' yarışmasında iletişim oyununu kazanan İsmail Balaban, telefon tercihini annesinden yana kullandı. Günler sonra annesiyle konuşan yarışmacı, duydukları karşısında adeta yıkıldı.
Balaban'ın annesi oğluna telefonda, "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" deyince ortalık karıştı. Tartışma yaratan telefon konuşmasının ardından ise gözler Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'a çevrildi.
Gamze Atakan'ın ilk hamlesi ise Instagram sayfasında İsmail Balaban ile olan fotoğraflarını ve profildeki nişanlısının baş harfi 'İ'yi kaldırmak oldu.
Ancak bir detay Gamze Atakan'ın gözünden kaçtı. Atakan, facebook hesabındaki fotoğrafları silmeyi unuttu.
NE OLMUŞTU?
Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyunu için mücadele etti. Oyunu kazanan takım ise ünlüler odu. Aileleriyle görüşen yarışmacılardan İsmail Balaban, annesinden nişanlısı Gamze hakkında duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı.