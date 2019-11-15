Sen Anlat Karadeniz bitti, İrem Helvacıoğlu'nun saçlar gitti! Finalin ardından Nefes...

Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri fırtına gibi esen Sen Anlat Karadeniz 64. bölümü ile final yaptı. Başrol oyuncularından Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, dizinin final yapmasının ardından imajını tazeledi.

İŞTE BAŞTA İREM HELVACIOĞLU OLMAK ÜZERE ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ