Sen Anlat Karadeniz bitti, İrem Helvacıoğlu'nun saçlar gitti! Finalin ardından Nefes...
Sen Anlat Karadeniz, 64.final bölümüyle kendine yaraşır bir finalle ekranlara veda etti... Sen Anlat Karadeniz Tahir ve Nefes karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe ile İrem Helvacıoğlu'nu kariyerlerinin zirvesine çıkardı... Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile ünü ülke sınırlarını aşan Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dizinin final yapmasının ardından imajını tazeledi. 'Yeni bir ben' notuyla yeni halinin fotoğrafını paylaşan İrem Helvacıoğlu'nun fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.
15.11.2019 15:09
- Son Güncelleme: 15.11.2019 15:14
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