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Sen Anlat Karadeniz bitti, İrem Helvacıoğlu'nun saçlar gitti! Finalin ardından Nefes...

Sen Anlat Karadeniz, 64.final bölümüyle kendine yaraşır bir finalle ekranlara veda etti... Sen Anlat Karadeniz Tahir ve Nefes karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe ile İrem Helvacıoğlu'nu kariyerlerinin zirvesine çıkardı... Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile ünü ülke sınırlarını aşan Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dizinin final yapmasının ardından imajını tazeledi. 'Yeni bir ben' notuyla yeni halinin fotoğrafını paylaşan İrem Helvacıoğlu'nun fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

15.11.2019 15:09 - Son Güncelleme: 15.11.2019 15:14
Sen Anlat Karadeniz bitti, İrem Helvacıoğlu'nun saçlar gitti! Finalin ardından Nefes...

Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri fırtına gibi esen Sen Anlat Karadeniz 64. bölümü ile final yaptı. Başrol oyuncularından Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, dizinin final yapmasının ardından imajını tazeledi.

İŞTE BAŞTA İREM HELVACIOĞLU OLMAK ÜZERE ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ

Sen Anlat Karadeniz bitti, İrem Helvacıoğlu'nun saçlar gitti! Finalin ardından Nefes...

EBRU GÜNDEŞ

Sen Anlat Karadeniz bitti, İrem Helvacıoğlu'nun saçlar gitti! Finalin ardından Nefes...

İBRAHİM TATLISES

Sen Anlat Karadeniz bitti, İrem Helvacıoğlu'nun saçlar gitti! Finalin ardından Nefes...

FATMA GİRİK

Sen Anlat Karadeniz bitti, İrem Helvacıoğlu'nun saçlar gitti! Finalin ardından Nefes...

HÜLYA KOÇYİĞİT

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