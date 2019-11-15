Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su anne oluyor! Feride Çetin müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu

'Sen gelmeden önce dayanıklı olduğumu bilir, ama güçlü saymazdım kendimi. Sabrımı da vaktimi de hak etmeyenler için çar çur ederdim. Daha şimdiden senden ne çok şey öğrendim... Her şeye rağmen hayata tutunduğun; bana umut, nefes ve esin verdiğin için binlerce şükür. Birbirimize sımsıkı sarılacağımız günlerin hayali ile yaşıyorum.'