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Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su anne oluyor! Feride Çetin müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Hercai'de Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu... 39 yaşında yaşındaki başarılı oyuncu bu müjdesine sevenlerinden yorum yağdı. Feride Çetin'in hamile olduğunu öğrenen hayranları eşini merak etti. Peki Feride Çetin'in eşi kim? İşte Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in eşi Murat Özer ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

15.11.2019 16:06 - Son Güncelleme: 15.11.2019 16:16
Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su anne oluyor! Feride Çetin müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin geçtiğimiz gün hayranlarına sürpriz yaptı. Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Feride Çetin, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile bebek beklediği müjdesini verdi.

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su anne oluyor! Feride Çetin müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Senaryo gereği de hamile olan Feride Çatin paylaştığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı:

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su anne oluyor! Feride Çetin müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu

'Sen gelmeden önce dayanıklı olduğumu bilir, ama güçlü saymazdım kendimi. Sabrımı da vaktimi de hak etmeyenler için çar çur ederdim. Daha şimdiden senden ne çok şey öğrendim... Her şeye rağmen hayata tutunduğun; bana umut, nefes ve esin verdiğin için binlerce şükür. Birbirimize sımsıkı sarılacağımız günlerin hayali ile yaşıyorum.'

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su anne oluyor! Feride Çetin müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Peki Feride Çetin'in eşi kim? İşte ünlülerin eşleri.

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su anne oluyor! Feride Çetin müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu

NAZ ELMAS VE SEVGİLİSİ EROL ÖZMANDIRACI

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