Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su anne oluyor! Feride Çetin müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu
Hercai'de Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu... 39 yaşında yaşındaki başarılı oyuncu bu müjdesine sevenlerinden yorum yağdı. Feride Çetin'in hamile olduğunu öğrenen hayranları eşini merak etti. Peki Feride Çetin'in eşi kim? İşte Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in eşi Murat Özer ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...
'Sen gelmeden önce dayanıklı olduğumu bilir, ama güçlü saymazdım kendimi. Sabrımı da vaktimi de hak etmeyenler için çar çur ederdim. Daha şimdiden senden ne çok şey öğrendim... Her şeye rağmen hayata tutunduğun; bana umut, nefes ve esin verdiğin için binlerce şükür. Birbirimize sımsıkı sarılacağımız günlerin hayali ile yaşıyorum.'