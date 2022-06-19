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Haberler Magazin Selin Yeninci delikli yeleğini tek düğmeyle tutturdu! İçine hiçbir şey giymeden verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu

Selin Yeninci delikli yeleğini tek düğmeyle tutturdu! İçine hiçbir şey giymeden verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu

Selin Yeninci delikli yeleğini tek düğmeyle tutturdu! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan Selin Yeninci, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Yeninci, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yeni bir paylaşımda daha bulunarak bir kez daha gündem oldu. Bir fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçen oyuncu, tek düğmeyle tutturduğu delikli yeleğiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yoğun ilgi gösterdi. İşte Selin Yeninci'nin dikkat çeken pozları...

19.06.2022 20:55 - Son Güncelleme: 19.06.2022 20:55
Selin Yeninci delikli yeleğini tek düğmeyle tutturdu! İçine hiçbir şey giymeden verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Selin Yeninci delikli yeleğini tek düğmeyle tutturdu! İçine hiçbir şey giymeden verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu

Sonrasında Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde rol alan Yeninci, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Selin Yeninci delikli yeleğini tek düğmeyle tutturdu! İçine hiçbir şey giymeden verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu

Yeninci, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yeni bir paylaşımda daha bulunarak bir kez daha gündem oldu.

Selin Yeninci delikli yeleğini tek düğmeyle tutturdu! İçine hiçbir şey giymeden verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu

Bir fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçen oyuncu, tek düğmeyle tutturduğu delikli yeleğiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Selin Yeninci delikli yeleğini tek düğmeyle tutturdu! İçine hiçbir şey giymeden verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

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