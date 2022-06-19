Aleyna Tilki’den yatak pozu! Dekolteli sateniyle yüzüstü uzandı! İlk yorum sıkı dostu Serel Yereli’den geldi! Herkes onu konuştu
Aleyna Tilki'den yatak pozu! Attığı her adımla adından söz ettiren genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken pozlarına bir yenisini ekledi ve saten üstüyle yatakta yüzüstü uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma ilk yorum ise Aleyna Tilki'nin sıkı dostu Serel Yereli'den geldi. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
19.06.2022 20:17 - Son Güncelleme: 19.06.2022 20:17
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
İLK YORUM SEREL'DEN!
Paylaşıma ilk yorum ise Aleyna Tilki'nin sıkı dostu Serel Yereli'den geldi. Yereli, Tilki'ye "Kuzucuk" yorumunda bulundu.