Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i Ayşin Atav bakın kimin kızıymış! Annesi kendisinden de ünlü! Kemal Sunal’ın partneri meğer...
Korkusuz Korkak'ın Hemşire Sevil'i Ayşin Atav bakın kimin kızıymış! Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı Korkusuz Korkak filmi, televizyon ekranlarında bir kez daha izleyici ile buluştu. 1979 yapımı filmde Sevil Hemşire'yi canlandıran Ayşin Atav'ın hayatı da merak konusu oldu. Son haliyle dikkat çeken Ayşin Atav hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Çekimleri Beykoz ile Anadolu Hisarı'nda gerçekleşen filme güzelliğiyle damga vuran Atav'ın kendisinden de ünlü annesi bakın kimmiş...
19.06.2022 22:14 - Son Güncelleme: 19.06.2022 22:14
Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı Korkusuz Korkak filme güzelliğiyle damga vuran Ayşin Atav'ın hayatı da merak konusu oldu.
Son haliyle dikkat çeken Ayşin Atav hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı.