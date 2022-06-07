Selin Yeninci balkonunda sütyensiz sere serpe ’Gaffur beyimiz görmesin’ Malum hırkayı o da iç çamaşırsız giydi! Aman Selin

ATV'de ekrana getirilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ünlü oyuncu Selin Yeninci, Saniye karakterine hayat vermesinin ardından yıldızı parladı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Selin Yeninci, dijital platformda ekrana getirilen İlk ve Son dizisinin ardından şimdilerde TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i olarak ilgi görüyor.