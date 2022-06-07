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Haberler Magazin Selin Yeninci balkonunda sütyensiz sere serpe 'Gaffur beyimiz görmesin' Malum hırkayı o da iç çamaşırsız giydi! Aman Selin

Selin Yeninci balkonunda sütyensiz sere serpe 'Gaffur beyimiz görmesin' Malum hırkayı o da iç çamaşırsız giydi! Aman Selin

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk adlı dizide rol alan, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ve iddialı pozlarıyla çok konuşulan ve Bir Zamanlar Çukurova'daki hikayesinin bitmesinin ardından diziden ayrılan Selin Yeninci'nin bu kez de sütyensiz sere serpe paylaşımıyla olay yarattı.

07.06.2022 15:20 - Son Güncelleme: 07.06.2022 15:20
Selin Yeninci balkonunda sütyensiz sere serpe ’Gaffur beyimiz görmesin’ Malum hırkayı o da iç çamaşırsız giydi! Aman Selin

ATV'de ekrana getirilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ünlü oyuncu Selin Yeninci, Saniye karakterine hayat vermesinin ardından yıldızı parladı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Selin Yeninci, dijital platformda ekrana getirilen İlk ve Son dizisinin ardından şimdilerde TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i olarak ilgi görüyor.

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Selin Yeninci balkonunda sütyensiz sere serpe ’Gaffur beyimiz görmesin’ Malum hırkayı o da iç çamaşırsız giydi! Aman Selin

34 yaşında güzel oyuncu son dönemde estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.

Selin Yeninci balkonunda sütyensiz sere serpe ’Gaffur beyimiz görmesin’ Malum hırkayı o da iç çamaşırsız giydi! Aman Selin

Yetenekli oyuncu İbrahim Tatlıses'in bile dikkatini çekmişti. İbrahim Tatlıses onu öven bir dizi paylaşım yapmıştı.

Selin Yeninci balkonunda sütyensiz sere serpe ’Gaffur beyimiz görmesin’ Malum hırkayı o da iç çamaşırsız giydi! Aman Selin

Tek düğmeli hırka modasına Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i de uydu. Oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Selin Yeninci sosyal medyayı son pozlarıyla salladı.

Selin Yeninci balkonunda sütyensiz sere serpe ’Gaffur beyimiz görmesin’ Malum hırkayı o da iç çamaşırsız giydi! Aman Selin

Balkonda kısa şortu ve geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir, Buket Aydın, Eda Taşpınar gibi isimlerin giydiği tek düğmeli şortuyla poz veren oyuncu olay oldu. Selin Yeninci şort üstü sütyensiz hırkalı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

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