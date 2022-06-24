Selin Ciğerci sonunda bunu da yaptı! Estetikle bambaşka biri olmuştu bikinili pozlara doymadı sınırları zorladı işte olay görüntü
Selin Ciğerci sonunda bunu da yaptı! Estetikle bambaşka biri olmuştu bikinili pozlara doymadı sınırları zorladı. 13 kilo verdikten sonra hızını alamayan ve çıktığı tatilden bol bol bikinili paylaşım yapan Selin Ciğerci'nin yüzündeki değişimi görenler ünlü fenomene mesaj yağdırdı. İşte sosyal medyanın konuştuğu olay görüntüye Selin'den gelen açıklama.
SONUNDA BUNU DA YAPTI
Estetikle bambaşka biri olan Selin Ciğerci bikinili pozlara doymadı, sınırları zorladı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ikinci kez evlendiği Gökhan Çıra ile birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Yoğun tempoda çalışan Selin Ciğerci tatil paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Selin Ciğerci'nin son pozlarını gören takipçileri ünlü fenomene mesaj yağdırdı.
Çenesini eriten, gözlerini yukarı çektiren ve sporla bir hayli zayıflayan Selin Ciğerci gelen mesajlara tepkisiz kalmadı. Verdiği kilolarla epey bir değişim gösteren Selin Ciğerci yüzüne kalıcı makyajla ben yaptırdığını açıkladı.
Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Selin Ciğerci şu sıralar güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor. Bir süredir eşinden uzakta tatil yapan Selin Ciğerci Gökhan Çıra'ya kavuştu.