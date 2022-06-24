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Haberler Magazin Yıldız Tilbe kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı şeffaf elbisesiyle döktürdü! Yıldız salladı sosyal medya çalkalandı

Yıldız Tilbe kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı şeffaf elbisesiyle döktürdü! Yıldız salladı sosyal medya çalkalandı

Yıldız Tilbe kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı şeffaf elbisesiyle döktürdü! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Yıldız Tilbe, sahneden görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine gündem oldu. Kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıkan Tilbe'nin dans ettiği anlar kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Dans denilince Yıldız", "Ablam döktürmüş yine" yorumları yapıldı. İşte Yıldız Tilbe'nin sosyal medyayı sallayan o dansı...

24.06.2022 18:16 - Son Güncelleme: 24.06.2022 18:19
Yıldız Tilbe kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı şeffaf elbisesiyle döktürdü! Yıldız salladı sosyal medya çalkalandı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam bir mekanda sevenleriyle buluştu. Güçlü sesi ve yorumuyla beğeni toplayan şarkıcı, konser boyunca hem coştu hem coşturdu.

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Yıldız Tilbe kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı şeffaf elbisesiyle döktürdü! Yıldız salladı sosyal medya çalkalandı

Kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıkan Tilbe, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yıldız Tilbe kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı şeffaf elbisesiyle döktürdü! Yıldız salladı sosyal medya çalkalandı

Şarkıları ve sesinin yanı sıra elbisesiyle de dikkat çeken ünlü şarkıcının iddiayı kostümüyle kalça dansı yaptığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Yıldız Tilbe kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı şeffaf elbisesiyle döktürdü! Yıldız salladı sosyal medya çalkalandı

Tilbe'nin dans videosu, sosyal medyada düşerek kısa sürede hızla yayıldı ve binlerce beğeni aldı.

Yıldız Tilbe kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı şeffaf elbisesiyle döktürdü! Yıldız salladı sosyal medya çalkalandı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma Dans denilince Yıldız", "Ablam döktürmüş yine" yorumları yapıldı.

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