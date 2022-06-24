Yıldız Tilbe kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı şeffaf elbisesiyle döktürdü! Yıldız salladı sosyal medya çalkalandı
Yıldız Tilbe kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı şeffaf elbisesiyle döktürdü! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Yıldız Tilbe, sahneden görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine gündem oldu. Kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıkan Tilbe'nin dans ettiği anlar kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Dans denilince Yıldız", "Ablam döktürmüş yine" yorumları yapıldı. İşte Yıldız Tilbe'nin sosyal medyayı sallayan o dansı...
24.06.2022 18:16 - Son Güncelleme: 24.06.2022 18:19
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam bir mekanda sevenleriyle buluştu. Güçlü sesi ve yorumuyla beğeni toplayan şarkıcı, konser boyunca hem coştu hem coşturdu.