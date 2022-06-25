Acun Ilıcalı’nın sağ kolu lamı cimi demeden Survivor finalistlerini açıkladı ’Nisa Adem finali olacak’ Finale günler kala...

HAKAN'DAN FLAŞ SÖZLER

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı kuşkusuz yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Önceki dönemde de şimdi de yarışmada gösterdiği başarılı performansların yanında özel hayatıyla gündeme geliyor. Abi-kardeş ilişkisi yaşadığı Barış Murat Yağcı'yla sevgili olması hepimizi şaşırtmıştı. Bu ilişkisini noktaladıktan sonra da Ogeday Girişken'le sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.