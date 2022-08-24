Selin Ciğerci eski haline geri döndü! Gökhan Çıra’dan tekrar boşanma kararı almıştı! Kimse durduramadı! ’Ben her şeyi ’TEK yaptım’ diyebilin’

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde sular durulmuyor. İkinci kez ayrılan ikili her hareketleriyle olay olmaya devam ediyor. "Evlilik işini yine beceremedik" açıklamasında bulunan çift geçtiğimiz günlerde ayrılma kararı almıştı. Adli tatilden dolayı resmen boşanamasalar da Ciğerci evini ayırdı ve hemen soluğu tatilde aldı. Çıra ise hem tatil yapıyor hem de imalı paylaşımlarıyla magazini sallıyor. Peki ne oldu? İşte detaylar...