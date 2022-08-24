Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç oğlu Hüseyin Kaya'yı dünyaya getirdiği anı paylaştı: "Seni ilk gördüğümde aşık oldum hoş geldin 16"
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç oğlu Hüseyin Kaya'yı dünyaya getirdiği anı paylaştı, anne oğulun o halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 1997-2005 yılları arasında Hülya Avşar ile evli kalan ve bu evlilikten Zehra adında bir kız evlada sahip olan Kaya Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girdi. Kaya adında bir erkek evlada daha sahip olan Çilingiroğlu'nun bu evliliği de 2014 yılında sona erdi. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun da yer aldığı kareyi paylaşan Feraye Tanyolaç, gönderisine "Evlat... Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! Hoş geldin 16..." notunu düştü.
24.08.2022 16:53 - Son Güncelleme: 24.08.2022 17:01
"SENİ İLK GÖRDÜĞÜMDE AŞIK OLDUM HOŞ GELDİN 16"
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç oğlu Hüseyin Kaya'yı dünyaya getirdiği anı paylaştı, Hüseyin kaya kısa sürede gündem oldu.
Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti...
Feraye Tanyolaç'ın spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya, 16. yaşına girdi.