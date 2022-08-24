Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son haline bakın o şimdi 11 yaşında! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: "Delikanlı olmuşsun"

YENİ HALİ MERAK EDİLDİ

Efe Koçyiğit, Çocuktan Al Haberi programında Erzurum şivesiyle ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekmiş ve birçok projede yer almıştı. Instagram hesabı ailesi tarafından kullanan Efe, okulundan kalan zamanında eğlenceli videolar çekiyor.