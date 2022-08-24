Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son haline bakın o şimdi 11 yaşında! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: "Delikanlı olmuşsun"
Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son haline bakın, o şimdi 11 yaşında! Kilolarıyla fenomen olmuştu, Efe Koçyiğit'in son halini görenler, "Delikanlı olmuşsun" yorumları yaptı. Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. Bir anda sırra kadem basan Efe, Erzurum'da yaşıyor. İşte son haliyle gündeme gelen Efe Koçyiğit...
"DELİKANLI OLMUŞSUN"
Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son haline bakın o şimdi 11 yaşında! Kilolarıyla fenomen olmuştu, Efe'yi görenler: "Delikanlı olmuşsun" diyor.
Çocuktan Al Haberi yarışmasının "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit, büyüdü. Şivesiyle adından söz ettiren Koçyiğit'in son hali de dikkat çekti.
Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldı Çitos Efe'nin son haline bakın | VİDEO
YENİ HALİ MERAK EDİLDİ
Efe Koçyiğit, Çocuktan Al Haberi programında Erzurum şivesiyle ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekmiş ve birçok projede yer almıştı. Instagram hesabı ailesi tarafından kullanan Efe, okulundan kalan zamanında eğlenceli videolar çekiyor.
11 yaşına giren Efe Koçyiğit'in uzayan boyu ve saçlarıyla adından söz ettirdi. Koçyiğit'in son halini gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Maşallah kocaman delikanlı olmuşsun" ve "Gözümün önünde büyüdün" yorumunu yaptı.