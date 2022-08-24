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Haberler Magazin Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son haline bakın o şimdi 11 yaşında! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: "Delikanlı olmuşsun"

Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son haline bakın o şimdi 11 yaşında! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: "Delikanlı olmuşsun"

Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son haline bakın, o şimdi 11 yaşında! Kilolarıyla fenomen olmuştu, Efe Koçyiğit'in son halini görenler, "Delikanlı olmuşsun" yorumları yaptı. Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. Bir anda sırra kadem basan Efe, Erzurum'da yaşıyor. İşte son haliyle gündeme gelen Efe Koçyiğit...

24.08.2022 14:38 - Son Güncelleme: 24.08.2022 18:03
Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’sinin son haline bakın o şimdi 11 yaşında! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: Delikanlı olmuşsun

"DELİKANLI OLMUŞSUN"

Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son haline bakın o şimdi 11 yaşında! Kilolarıyla fenomen olmuştu, Efe'yi görenler: "Delikanlı olmuşsun" diyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’sinin son haline bakın o şimdi 11 yaşında! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: Delikanlı olmuşsun

Çocuktan Al Haberi yarışmasının "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit, büyüdü. Şivesiyle adından söz ettiren Koçyiğit'in son hali de dikkat çekti.

Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldı Çitos Efe'nin son haline bakın | VİDEO

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’sinin son haline bakın o şimdi 11 yaşında! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: Delikanlı olmuşsun

YENİ HALİ MERAK EDİLDİ

Efe Koçyiğit, Çocuktan Al Haberi programında Erzurum şivesiyle ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekmiş ve birçok projede yer almıştı. Instagram hesabı ailesi tarafından kullanan Efe, okulundan kalan zamanında eğlenceli videolar çekiyor.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’sinin son haline bakın o şimdi 11 yaşında! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: Delikanlı olmuşsun

11 yaşına giren Efe Koçyiğit'in uzayan boyu ve saçlarıyla adından söz ettirdi. Koçyiğit'in son halini gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Maşallah kocaman delikanlı olmuşsun" ve "Gözümün önünde büyüdün" yorumunu yaptı.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’sinin son haline bakın o şimdi 11 yaşında! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: Delikanlı olmuşsun

İşte Efe Koçyiğit'in son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz çocuk ünlülerin değişimleri...

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